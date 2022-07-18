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Жезус – о Гвардиоле: «Он величайший тренер, у нас остались хорошие отношения»

18 Июля 2022 • 22:24 Комментировать

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус рассказал журналистом о своем последнем разговоре с наставником команды Пепом Гвардиолой.

«Разговор между нами был действительно хорошим, я ожидал этого, потому что у нас потрясающие отношения.», - сказал нападающий, когда его спросили о его последнем контакте с Гвардиолой.

Этим летом Жезус принял решение перейти в «Арсенал». Тем не менее, бразилец по-прежнему относится к Гвардиоле с большим уважением.

«Он связался со мной, когда я был молодым игроком в Бразилии, я согласился и начал работать с ним. Он один из величайших менеджеров всех времен, и у меня с ним хорошие отношения», - сказал Жезус.

В прошедшем сезоне, выступая за «Манчестер Сити», футболист провел в АПЛ 28 матчей, забил 8 голов и отдал 8 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Хосеп Гвардиола Габриэль Жезус
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