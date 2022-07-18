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«Манчестер Юнайтед» собирается усилиться защитником «ПСЖ»

18 Июля 2022 • 22:09 Комментировать

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

Главный тренер английского клуба Эрик тен Хаг надеется до закрытия трансферного окна усилить правый фланг обороны, и Хакими является одной из главных трансферных целей клуба, сообщает Football Transfers.

Контракт Хакими с «ПСЖ» истекает только в 2026 году и его трансфер может обойтись «Юнайтед» в круглую сумму. Однако, как говорится в сообщении, тен Хаг не уверен в Аароне Уан-Биссаке и Диогу Далоте и будет стараться приобрести нового игрока на эту позицию.

В прошедшем сезоне Хакими провел в Лиге 1 32 игры, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед ПСЖ Ашраф Хакими Трансферы футбола - лето 2022
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