«Манчестер Юнайтед» собирается усилиться защитником «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

Главный тренер английского клуба Эрик тен Хаг надеется до закрытия трансферного окна усилить правый фланг обороны, и Хакими является одной из главных трансферных целей клуба, сообщает Football Transfers.

Контракт Хакими с «ПСЖ» истекает только в 2026 году и его трансфер может обойтись «Юнайтед» в круглую сумму. Однако, как говорится в сообщении, тен Хаг не уверен в Аароне Уан-Биссаке и Диогу Далоте и будет стараться приобрести нового игрока на эту позицию.

В прошедшем сезоне Хакими провел в Лиге 1 32 игры, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.