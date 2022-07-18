Будущее де Кетеларе решится в течение 48 часов

За полузащитника «Брюгге» Шарля де Кетеларе ведут борьбу «Лидс» и «Милан».

Как сообщают представители английского клуба, будущее футболиста решится в течение двух суток. «Лидс» сделал предложение в размере 35 миллионов евро. «Милан» готов потратить на игрока только 30 миллионов евро.

Сам футболист склоняется к переходу в итальянский клуб, который в новом сезоне будет играть в Лиге чемпионов. Однако, еще одной заинтересованной стороной является «Брюгге».

«Лидс» временно прекратил переговоры и находится в ожидании решения игрока.

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Бельгии 39 матчей, забил 14 голов и отдал 8 результативных передач.