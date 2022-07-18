«Манчестер Юнайтед» обратил внимание на Беннасера

Полузащитник Исмаэль Беннасер из «Милана» попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

24-летний футболист провел более 100 матчей за итальянский клуб. Согласно Transfer Gossip, футболист стал одной из трансферных целей «Манчестер Юнайтед». Такое решение могло быть вызвано безуспешной попыткой приобрести Френки де Йонга из «Барселоны», который наотрез отказался переходить в английскую команду.

Также ранее наставник «МЮ» Эрик тен Хаг заявил, что клуб намерен приобрести еще одного опорного полузащитника. Ожидается, что «Милан» потребует за Беннасера около 45 миллионов евро.

В прошедшем сезоне футболист провел в Серии А 31 игру, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.