Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Эвертон» готовит новое предложение по Корне

18 Июля 2022 • 21:43 Комментировать

«Эвертон» собирается сделать еще одно предложение по нападающему «Бёрнли» Максвеллу Корне, но в борьбу за игрока готов включиться «Фулхэм».

Первоначально «Эвертон» хотел взять футболиста в аренду, но «Бернли» отклонил это предложение. Теперь ливерпульский клуб собирается выкупить Корне, однако может встретиться с сопротивлением «Фулхэма», сообщает Daily Mail.

Корне является основным футболистом «Бернли». Тем не менее, клуб в прошлом сезоне не смог сохранить прописку в Премьер-лиге, и сейчас футболист ищет другие варианты продолжения карьеры.

В прошедшем сезоне Корне провел в АПЛ 26 матчей, забил 9 голов и отдал 1 результативную передачу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Эвертон Бёрнли Максвелл Корне Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Июля
22:55 · Англия. Премьер-лига
Шелви останется в «Ньюкасле» ещё на два сезона
22:48 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг – о росте Лисандро Мартинеса: «Просто нужно найти баланс»
22:44 · Англия. Премьер-лига
Инсайдер утверждает, что Зинченко обойдётся «Арсеналу» в 30 миллионов евро
22:24 · Англия. Премьер-лига
Жезус – о Гвардиоле: «Он величайший тренер, у нас остались хорошие отношения»
22:13 · Англия. Премьер-лига
«Забей крепче, получи больше» - в «Челси» меняют подход к оплате труда игроков
22:09 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» собирается усилиться защитником «ПСЖ»
22:01 · Англия. Премьер-лига
Будущее де Кетеларе решится в течение 48 часов
21:52 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» обратил внимание на Беннасера
21:43 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» готовит новое предложение по Корне
21:30 · Англия. Премьер-лига
Смит-Роу похвалил новичка «Арсенала» Фабиу Виейра
21:21 · Англия. Премьер-лига
Пау Торрес перестал быть интересен «Манчестер Юнайтед»
21:11 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» планирует сделать предложение по Гюндогану
21:10 · Англия. Премьер-лига
Баркли не нужен «Челси»
21:04 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Ищем «правильного» опорного полузащитника»
20:50 · Англия. Премьер-лига
Тухель предложил Баркли два клуба на выбор 1
Все новости
Рекомендуем