«Эвертон» готовит новое предложение по Корне

«Эвертон» собирается сделать еще одно предложение по нападающему «Бёрнли» Максвеллу Корне, но в борьбу за игрока готов включиться «Фулхэм».

Первоначально «Эвертон» хотел взять футболиста в аренду, но «Бернли» отклонил это предложение. Теперь ливерпульский клуб собирается выкупить Корне, однако может встретиться с сопротивлением «Фулхэма», сообщает Daily Mail.

Корне является основным футболистом «Бернли». Тем не менее, клуб в прошлом сезоне не смог сохранить прописку в Премьер-лиге, и сейчас футболист ищет другие варианты продолжения карьеры.

В прошедшем сезоне Корне провел в АПЛ 26 матчей, забил 9 голов и отдал 1 результативную передачу.