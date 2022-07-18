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Смит-Роу похвалил новичка «Арсенала» Фабиу Виейра

18 Июля 2022 • 21:30 Комментировать

Полузащитник «Арсенала» Эмил Смит-Роу лестно отозвался о новичке команды Фабиу Виейра.

«Он очень похож на Бернарду Силву. Он очень хорошо распасовывает мяч, его левая нога очень хороша, и ему нравится создавать голы и забивать их самому», - сказал Смит-Роу в интервью Evening Standard.

Англичанин также отметил, что уже встречался с Виейрой на молодежном чемпионате Европы, и тогда португальцы обыграли сборную Англии со счетом 2:0.

Сам Виейра продолжает осваиваться в лондонском клубе, после небольшой травмы.

«Сейчас я чувствую себя очень хорошо», — объяснил Виейра. «Я еще не тренируюсь на 100%, но я бегаю. День за днем я совершенствуюсь. И через несколько дней я вернусь к полноценным тренировкам со своими товарищами по команде».

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Португалии за «Порту» 27 матчей, забил 6 голов и отдал 14 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Эмил Смит-Роу Фабиу Вийера
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