Пау Торрес перестал быть интересен «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг остановил переговоры по трансферу защитника «Вильярреала» Пау Торреса после того, как английский клуб купил Лисандро Мартинеса.

Ранее «Юнайтед» контактировал с представителями Торреса. Однако, после приобретения Мартинеса, они были прекращены, сообщает The Mirror.

«Сейчас единственное, что у меня есть, — это предложение от «Вильярреала», так что я очень спокоен», - сказал Торрес в одном из своих недавних интервью.

Тем не менее, по последней информации, к игроку проявляет интерес «Ювентус».

В прошедшем сезоне Торрес провел в Ла Лиге 33 матча, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.