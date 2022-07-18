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Пау Торрес перестал быть интересен «Манчестер Юнайтед»

18 Июля 2022 • 21:21 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг остановил переговоры по трансферу защитника «Вильярреала» Пау Торреса после того, как английский клуб купил Лисандро Мартинеса.

Ранее «Юнайтед» контактировал с представителями Торреса. Однако, после приобретения Мартинеса, они были прекращены, сообщает The Mirror.

«Сейчас единственное, что у меня есть, — это предложение от «Вильярреала», так что я очень спокоен», - сказал Торрес в одном из своих недавних интервью.

Тем не менее, по последней информации, к игроку проявляет интерес «Ювентус».

В прошедшем сезоне Торрес провел в Ла Лиге 33 матча, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Манчестер Юнайтед Пау Торрес Трансферы футбола - лето 2022
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