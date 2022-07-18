«Ювентус» планирует сделать предложение по Гюндогану

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган в летнее межсезонье может перебраться в Серию А. Игроком интересуется «Ювентус».

Контракт футболиста с английским клубом заканчивается через год. Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола уже заявил, что «Сити» не будет продлевать соглашение с игроком. «Манчестер Сити» оценивает Гюндогана в 25 миллионов евро. «Ювентус» в скором времени сделать «горожанам» предложение, сообщает Calciomercato.

Тем не менее, туринцы могут столкнуться с сопротивлением «Арсенала» и «Барселоны».

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 27 матчей, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.