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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Баркли не нужен «Челси»

18 Июля 2022 • 21:10 Комментировать

«Челси» хочет расстаться с полузащитником Россом Баркли.

По информации Daily Mail, главный тренер «Челси» Томас Тухель не рассчитывает на англичанина.

За «аристократов» Баркли выступает с 2018 года. За это время он принял участие в 99 встречах во всех турнирах, забил 12 мячей и записал в свой актив 11 результативных передач. Согласно информации портала transfermarkt стоимость игрока составляет 12 миллионов евро. Действующий трудовой договор 28-летнего полузащитника рассчитан до конца июня 2023 года.  

Новый сезон Английской премьер-лиги для «Челси» стартует 6 августа матчем против «Эвертона».  

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель Росс Баркли Трансферы футбола - лето 2022
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