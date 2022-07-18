Баркли не нужен «Челси»

«Челси» хочет расстаться с полузащитником Россом Баркли.

По информации Daily Mail, главный тренер «Челси» Томас Тухель не рассчитывает на англичанина.

За «аристократов» Баркли выступает с 2018 года. За это время он принял участие в 99 встречах во всех турнирах, забил 12 мячей и записал в свой актив 11 результативных передач. Согласно информации портала transfermarkt стоимость игрока составляет 12 миллионов евро. Действующий трудовой договор 28-летнего полузащитника рассчитан до конца июня 2023 года.

Новый сезон Английской премьер-лиги для «Челси» стартует 6 августа матчем против «Эвертона».