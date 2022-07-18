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Тен Хаг: «Ищем «правильного» опорного полузащитника»

18 Июля 2022 • 21:04 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подтвердил, что клуб ищет опорного полузащитника.

«Мы ищем игрока, который может играть на позиции опорного полузащитника, но он должен быть «правильным». На этой позиции не так много людей, способных соответствовать требуемому нами уровню. Если мы не сможем его найти, нам придется иметь дело с игроками, которые есть сейчас в нашей команде», - сказал тен Хаг в интервью журналистам.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с Френки де Йонгом из «Барселоны», а также присматривается к Юри Тилемансу из «Лестера».

«Нам нужен «правильный» футболист. У нас есть список игроков, способных выполнять нужные функции на этой позиции. Как только один из этих игроков станет доступен, мы сделаем предложение», - добавил тен Хаг.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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