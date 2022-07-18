Тухель предложил Баркли два клуба на выбор

«Челси» пытается избавиться от полузащитника Росса Баркли и предлагает футболиста «Эвертону» и «Астон Вилле». Наставник «синих» Томас Тухель дал понять, что не нуждается в игроке.

Баркли практически весь прошлый сезон провел на скамейке запасных. Как сообщает Mirror, в это межсезонье «Челси» планирует продать футболиста, который по контракту получает около 115 тысяч евро в год.

Тем не менее, отмечается, что найти новый клуб для игрока будет не просто. Центральная линия полузащиты «Виллы» уже неплохо укомплектована, а финансовое положение «Эвертона» оставляет желать лучшего.

В прошедшем сезоне Баркли провел в АПЛ 6 матчей, в которых забил 1 гол.