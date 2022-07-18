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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хау подтвердил, что Ласселлс останется в «Ньюкасле» в новом сезоне

18 Июля 2022 • 20:33 Комментировать

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау заявил журналистам, что защитник Джамал Ласселлс не покинет команду.

«Джамал — наш капитан. Он очень хорошо руководил командой в прошлом сезоне и очень положительно влияет на атмосферу. Он отлично провел предсезонку», - сказал Хау в интервью Chronicle.

Ранее была информация, что защитник может покинуть «Ньюкасл» и вернуться с «Ноттингем Форест» после того, как «сороки» приобрели Свена Ботмана.

«Если он не будет играть по какой-то причине, из-за травм или чего-то еще, я выберу кого-нибудь другого. Но сейчас не время говорить об этом», - добавил наставник «Ньюкасла».

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 26 матчей, отметившись одним забитым голом.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Эдди Хау Джамал Ласселлс
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