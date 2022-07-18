Тен Хаг намекнул, как будет выглядеть центр защиты в новом сезоне

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал ситуацию с центральными защитниками.

«Я думаю, Магуайр определенно один из лучших защитников команды. Он доказал это в прошлом, но он также должен доказать это в настоящем и в будущем. Он 60 раз сыграл за сборную Англии. Гарри действительно впечатляет, и я многого от него жду», - сказал Тен Хаг, когда его спросили, видит ли он Магуайра в качестве игрока основного состава.

Кроме того, наставник «Юнайтед» отметил игру новичка Лисандро Мартинеса, сказав, что «тот готов немедленно внести свой вклад в игру команды».

Тен Хаг также недавно подтвердил, что Магуайр останется капитаном «Манчестер Юнайтед» в новом сезоне.