Роналду не покинет «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о будущем нападающего Криштиану Роналду в клубе.

Тен Хаг сказал ESPN, что Роналду не продается, ведь во время прихода в команду был план работы с игроком. Тренер заявил, что ничего не изменилось, у португальского нападающего еще год трудового соглашения с «Манчестер Юнайтед».

52-летний наставник сообщил, что 37-летний Роналду может остаться в клубе и после предстоящего сезона.

Ранее была информация о том, что футболист может покинуть стан «красных дьяволов». В игроке заинтересованы «ПСЖ», «Барселона», «Рома» и многие другие клубы.