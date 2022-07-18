«Челси» продолжает работать над трансфером Жюля Кунде из «Севильи», рассчитывая выиграть гонку за защитником у «Барселоны». Как сообщает испанский Sport, английский клуб сделал предложение в 55 миллионов евро. «Пенсионеры» пока не дотягивают до требований «Севильи» - андалузцы хотят выручить за 23-летнего защитника 60 миллионов евро.

Отмечается, что сам Жюль Кунде предпочитает перебраться в «Барселону», что усложняет задачу для «Челси».

Жюль Кунде играет за «Севилью» с лета 2019 года. За это время француз провёл 133 матча, в которых забил девять голов и отдал три результативных паса.