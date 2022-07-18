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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг: Присутствие Роналду на поле не снизит скорость игры «Манчестер Юнайтед»

18 Июля 2022 • 19:51 Комментировать (1)

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос, когда нападающий Криштиану Роналду прибудет на базу клуба.

Тен Хаг сказал The Guardian, что пока не знает, присоединится ли Роналду к команде на следующей неделе. Наставник заявил, что, скорее всего, придется начать новый сезон Английской премьер-лиги без португальского форварда.

52-летний тренер считает, что Роналду готов участвовать в прессинге, который будет использовать «Манчестер Юнайтед», ведь футболист в течение своей карьеры доказал, что может на поле все, поэтому его присутствие на поле не снизит скорость игры.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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