Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Вест Хэм» уверен в подписании Лингарда

18 Июля 2022 • 19:19 Комментировать

Джесси Лингард с июля числится в списке свободных агентов. У 29-летнего английского полузащитника хватает вариантов на разных континентах. Одним из клубов, проявляющих интерес к Лингарду, является «Вест Хэм». По данным Evening Standard, в лондонском клубе уверены в успешном подписании Джесси.

Стоит сказать, что Джесси Лингард всю свою карьеру проводит в родной Англии. За «Вест Хэм» полузащитник уже выступал на правах аренды в 2021 году. Тогда Лингард провёл за «молотобойцев» 16 матчей, в которых забил девять голов и отдал пять результативных передач.

Чемпионат Англии стартует в августе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Джесси Лингард Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Июля
19:52 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» пока не дотягивает до требований «Севильи» по Кунде слухи
19:51 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: Присутствие Роналду на поле не снизит скорость игры «Манчестер Юнайтед»
19:19 · Англия. Премьер-лига
​«Вест Хэм» уверен в подписании Лингарда
17:49 · Англия. Премьер-лига
​Новичок «Манчестер Юнайтед» Мартинес – самый низкий центральный защитник в АПЛ 1
17:46 · Англия. Премьер-лига
Мане: Хочу выиграть все возможные трофеи с «Баварией» 1
17:27 · Англия. Премьер-лига
«Челси» отпустит Аспиликуэту в «Барселону»
17:12 · Англия. Премьер-лига
​Агуэро оценил трансфер Холанна в «Манчестер Сити»
15:47 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» проигрывает гонку за Кунде
15:36 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» и «Арсенал» договорились о трансфере Зинченко слухи
15:34 · Англия. Премьер-лига
Хаверц: «У Стерлинга лучшая статистика в «Манчестер Сити» за последние 5 лет, это о многом говорит»
15:34 · Англия. Премьер-лига
Лингарда в МЛС не будет
15:26 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Мартинес знает мои идеи, это будет для него преимуществом»
15:23 · Англия. Премьер-лига
Симеоне нравится Роналду 3
15:15 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Важно не просто пригласить игроков, а пригласить нужных игроков»
14:18 · Англия. Премьер-лига
Фабиньо: «Уход Мане – большая потеря»
Все новости
Рекомендуем