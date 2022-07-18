​«Вест Хэм» уверен в подписании Лингарда

Джесси Лингард с июля числится в списке свободных агентов. У 29-летнего английского полузащитника хватает вариантов на разных континентах. Одним из клубов, проявляющих интерес к Лингарду, является «Вест Хэм». По данным Evening Standard, в лондонском клубе уверены в успешном подписании Джесси.

Стоит сказать, что Джесси Лингард всю свою карьеру проводит в родной Англии. За «Вест Хэм» полузащитник уже выступал на правах аренды в 2021 году. Тогда Лингард провёл за «молотобойцев» 16 матчей, в которых забил девять голов и отдал пять результативных передач.

Чемпионат Англии стартует в августе.