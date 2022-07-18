​Новичок «Манчестер Юнайтед» Мартинес – самый низкий центральный защитник в АПЛ

В конце прошлой недели «Манчестер Юнайтед» и «Аякс» объявили о договорённости по трансферу Лисандро Мартинеса. В эфире британского Sky Sports журналисты обратили внимание на рост новичка «красных дьяволов». Оказывается, что Мартинес является самым низким центральным защитником Английской премьер-лиги на текущий момент. Впрочем, трансферное окно закроется ещё не скоро, и в этом своеобразном рейтинге могут произойти изменения.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» заплатил за Лисандро Мартинеса 57,37 миллиона евро. За счёт бонусов сумма трансфера может вырасти до 67,37 миллиона. О финансовых условиях сделки рассказывала пресс-служба «Аякса».