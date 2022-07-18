Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Новичок «Манчестер Юнайтед» Мартинес – самый низкий центральный защитник в АПЛ

18 Июля 2022 • 17:49 Комментировать

В конце прошлой недели «Манчестер Юнайтед» и «Аякс» объявили о договорённости по трансферу Лисандро Мартинеса. В эфире британского Sky Sports журналисты обратили внимание на рост новичка «красных дьяволов». Оказывается, что Мартинес является самым низким центральным защитником Английской премьер-лиги на текущий момент. Впрочем, трансферное окно закроется ещё не скоро, и в этом своеобразном рейтинге могут произойти изменения.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» заплатил за Лисандро Мартинеса 57,37 миллиона евро. За счёт бонусов сумма трансфера может вырасти до 67,37 миллиона. О финансовых условиях сделки рассказывала пресс-служба «Аякса».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Лисандро Мартинес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Июля
17:49 · Англия. Премьер-лига
​Новичок «Манчестер Юнайтед» Мартинес – самый низкий центральный защитник в АПЛ
17:46 · Англия. Премьер-лига
Мане: Хочу выиграть все возможные трофеи с «Баварией»
17:27 · Англия. Премьер-лига
«Челси» отпустит Аспиликуэту в «Барселону»
17:12 · Англия. Премьер-лига
​Агуэро оценил трансфер Холанна в «Манчестер Сити»
15:47 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» проигрывает гонку за Кунде
15:36 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» и «Арсенал» договорились о трансфере Зинченко слухи
15:34 · Англия. Премьер-лига
Хаверц: «У Стерлинга лучшая статистика в «Манчестер Сити» за последние 5 лет, это о многом говорит»
15:34 · Англия. Премьер-лига
Лингарда в МЛС не будет
15:26 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Мартинес знает мои идеи, это будет для него преимуществом»
15:23 · Англия. Премьер-лига
Симеоне нравится Роналду 2
15:15 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Важно не просто пригласить игроков, а пригласить нужных игроков»
14:18 · Англия. Премьер-лига
Фабиньо: «Уход Мане – большая потеря»
14:03 · Англия. Премьер-лига
«Челси» изменит структуру бонусов своим футболистам
13:08 · Англия. Премьер-лига
Гомес – о Нуньесе: «Он должен омолодить команду»
12:54 · Англия. Премьер-лига
«Аталанта» готова продать Сапату «Ньюкаслу»
Все новости
Рекомендуем