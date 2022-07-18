Мане: Хочу выиграть все возможные трофеи с «Баварией»

Нападающий «Баварии» Садио Мане поделился эмоциями от перехода в мюнхенский клуб.

Мане сказал Sky Sports, что его целью является победа во всех возможных турнирах вместе с таким великим клубом, как «Бавария». В Мюнхен он влюбился в тот момент, когда впервые приехал в город. Мюнхен является одним из лучших мест.

В текущее трансферное окно 30-летний футболист перебрался в «Баварию» из «Ливерпуля», за который выступал с 2016 года. За английский клуб Мане провел 269 матчей во всех турнирах, забил 120 мячей и записал на свой счет 48 результативных передач. Согласно данным портала transfermarkt стоимость игрока составляет 70 миллионов евро.