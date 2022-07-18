«Челси» отпустит Аспиликуэту в «Барселону»

«Барселона» готова сделать предложение «Челси» о приобретении защитника Сесара Аспиликуэты.

По информации Mundo Deportivo, «Барселона» сделает минимальное предложение лондонскому клубу по футболисту. Сообщается, что «Челси» не будет держать Аспиликуэту и готов принять любые условия. Ранее 32-летний капитан команды сам изъявил желание покинуть АПЛ и перейти в стан «сине-гранатовых».

В минувшем сезоне защитник принял участие в 27 встречах во всех турнирах, в которых смог забить три мяча и записал в свой актив три голевые передачи. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в девять миллионов евро.