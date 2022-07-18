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​Агуэро оценил трансфер Холанна в «Манчестер Сити»

18 Июля 2022 • 17:12 Комментировать

Экс-голеадор «Манчестер Сити» Серхио Агуэро высказался по поводу летнего трансфера Эрлинга Холанна.

«Холанну потребуется время, чтобы приспособится к требованиям АПЛ и Гвардиолы, как это было со мной. Это важное приобретение. Думаю, Холанн уже доказал свой бомбардирский талант. Его статистика в Германии и Европе это подтверждает.

По логике вещей, у него будет период адаптации, но он его пройдёт, и результаты будут видны уже скоро. Такой элитный футболист наверняка знает, как подружить свой стиль игры со стилем игры Пепа Гвардиолы», - высказался Агуэро, чьи слова приводит Goal.com.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Серхио Агуэро Эрлинг Холанн
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