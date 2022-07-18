Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Манчестер Сити» и «Арсенал» договорились о трансфере Зинченко слухи

18 Июля 2022 • 15:36 Комментировать

«Манчестер Сити» и «Арсенал» уже согласовали трансфер Александра Зинченко. «Канониры» заплатят за 25-летнего украинца приблизительно 35 миллионов евро, пишет Goal.com. Теперь лондонский клуб ведёт переговоры с самим Зинченко об условиях личного контракта.

Отмечается, что Александра Зинченко очень хочет подписать рулевой «Арсенала» Микель Артета. Связано это с тем, что украинец может играть слева в обороне, в центре поля, а также ближе к группе атаки.

За «Манчестер Сити» Александр Зинченко провёл 127 матчей. На счету украинца два гола и 12 результативных передач на партнёров.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Александр Зинченко Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Июля
15:47 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» проигрывает гонку за Кунде
15:36 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» и «Арсенал» договорились о трансфере Зинченко слухи
15:34 · Англия. Премьер-лига
Хаверц: «У Стерлинга лучшая статистика в «Манчестер Сити» за последние 5 лет, это о многом говорит»
15:34 · Англия. Премьер-лига
Лингарда в МЛС не будет
15:26 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Мартинес знает мои идеи, это будет для него преимуществом»
15:23 · Англия. Премьер-лига
Симеоне нравится Роналду 1
15:15 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Важно не просто пригласить игроков, а пригласить нужных игроков»
14:18 · Англия. Премьер-лига
Фабиньо: «Уход Мане – большая потеря»
14:03 · Англия. Премьер-лига
«Челси» изменит структуру бонусов своим футболистам
13:08 · Англия. Премьер-лига
Гомес – о Нуньесе: «Он должен омолодить команду»
12:54 · Англия. Премьер-лига
«Аталанта» готова продать Сапату «Ньюкаслу»
12:51 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» может получить 7 миллионов евро от трансфера Харрисона в «Ньюкасл»
12:47 · Англия. Премьер-лига
«Челси» всё же продаст Брою, но клуб хочет включить опцию первоочередного выкупа
12:38 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» вряд ли подпишет Кукурелью, но клуб нашёл альтернативный вариант
12:38 · Англия. Премьер-лига
Эдуар Менди: «Мане – это потеря для всей Премьер-лиги»
Все новости
Рекомендуем