«Манчестер Сити» и «Арсенал» уже согласовали трансфер Александра Зинченко. «Канониры» заплатят за 25-летнего украинца приблизительно 35 миллионов евро, пишет Goal.com. Теперь лондонский клуб ведёт переговоры с самим Зинченко об условиях личного контракта.

Отмечается, что Александра Зинченко очень хочет подписать рулевой «Арсенала» Микель Артета. Связано это с тем, что украинец может играть слева в обороне, в центре поля, а также ближе к группе атаки.

За «Манчестер Сити» Александр Зинченко провёл 127 матчей. На счету украинца два гола и 12 результативных передач на партнёров.