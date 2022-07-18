Тен Хаг: «Важно не просто пригласить игроков, а пригласить нужных игроков»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о планах клуба на оставшуюся часть трансферного окна. Напомним, что к сегодняшнему дню «красные дьяволы» совершили три трансфера, подписав контракт с Кристианом Эриксеном, Тиреллом Маласией и Лисандро Мартинесом.

«Важно не просто пригласить игроков, а пригласить нужных игроков. Я действительно очень счастлив, что нам удалось заключить контракт с Кристианом Эриксеном», – сказал тен Хаг на своей пресс-конференции.

«Манчестер Юнайтед» также задумывается над трансфером центрального защитника и полузащитника. В команду могут прийти Пау Торрес из «Вильярреала» и Френки де Йонг из каталонской «Барселоны».