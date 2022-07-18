​Роналду выбрал себе новый клуб, но есть проблема

Криштиану Роналду стремится к уходу из «Манчестер Юнайтед», не желая пропускать сезон Лиги чемпионов. Хорошим вариантом для звёздного португальца является «Атлетико». По данным AS, Роналду привлекает трансфер в стан «матрасников» не только из-за участия в сильнейшем клубном турнире континента, а ещё и из-за жизни в Мадриде. Рулевой «Атлетико» Диего Симеоне, в свою очередь, очень любит Роналду как игрока и хотел бы с ним поработать.

Впрочем, существует проблема, о которой рассказывает испанская газета AS. Для подписания Криштиану Роналду «Атлетико» для начала должен заработать деньги на продажах своих игроков. Речь идёт о сумме, превышающей 40 миллионов евро. До закрытия трансферного окна ещё много времени, и «матрасники» будут стараться реализовать планы.