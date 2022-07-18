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Фабиньо: «Уход Мане – большая потеря»

18 Июля 2022 • 14:18 Комментировать

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо прокомментировал уход из команды нападающего Садио Мане. Напомним, что сенегалец за 50 миллионов евро присоединился к мюнхенской «Баварии», которая выкупила его за год до истечения контракта с мерсисайдским клубом.

«Уход Мане – большая потеря. Он был одним из лучших наших игроков, но мы можем это изменить. Нам нужно смириться с тем, что он ушёл. Теперь другие футболисты должны встать», – цитирует футболиста The Athletic.

Напомним, что в прошлом сезоне Мане забил 16 голов в чемпионате Англии, которые помогли «Ливерпулю» финишировать на второй строчке в турнирной таблице с отставанием в одно очко от чемпиона «Манчестер Сити».

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