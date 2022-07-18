«Челси» изменит структуру бонусов своим футболистам

По информации источника, теперь футболисты будут получать призовые за другие выполненные задачи. Если при Романе Абрамовиче игроки получали бонусы за победу в турнирах, то теперь деньги будут полагаться за попадание в топ-4 и достижение важных стадий в некоторых турнирах.
При этом игрокам будут предлагаться меньшие зарплаты, которые могут быть удвоены при достижении поставленных целей. Новые владельцы не хотят допускать того, чтобы в команде были футболисты, которые зарабатывают большие деньги, не делая при этом особого вклада в результаты.