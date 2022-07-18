«Челси» изменит структуру бонусов своим футболистам

Футболисты лондонского «Челси» больше не будут получать призовые деньги за выигранные трофеи. Как сообщает британский журналист Мэтт Лоу, новые владельцы «синих» изменили структуру бонусов.

По информации источника, теперь футболисты будут получать призовые за другие выполненные задачи. Если при Романе Абрамовиче игроки получали бонусы за победу в турнирах, то теперь деньги будут полагаться за попадание в топ-4 и достижение важных стадий в некоторых турнирах.

При этом игрокам будут предлагаться меньшие зарплаты, которые могут быть удвоены при достижении поставленных целей. Новые владельцы не хотят допускать того, чтобы в команде были футболисты, которые зарабатывают большие деньги, не делая при этом особого вклада в результаты.