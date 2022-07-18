Гомес – о Нуньесе: «Он должен омолодить команду»

Защитник «Ливерпуля» Джо Гомес рассказал о своём отношении к новичку команды Дарвину Нуньесу., который перебрался на «Энфилд» из лиссабонской «Бенфики» за 80 миллионов евро.

«У него невероятная скорость. Как только я увидел его в тренажёрном зале, то сказал ему: «Теперь меня ждут тяжёлые времена». Он отличный игрок и должен омолодить команду, добавив ей долголетия», – цитирует Гомеса Liverpool Echo.

Напомним, что сам Гомес мог покинуть «Ливерпуль» этим летом. Услугами англичанина интересовалась «Астон Вилла», которую возглавляет его бывший одноклубник в лице Стивена Джеррарда. Тем не менее, защитник решил остаться на «Энфилде».