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«Аталанта» готова продать Сапату «Ньюкаслу»

18 Июля 2022 • 12:54 Комментировать

«Аталанта» готова продать своего звездного нападающего Дувана Сапату «Ньюкаслу».

«Сороки» уже пытались приобрести форварда в зимнее трансферное окно, но тогда переход не осуществился. На прошлой неделе «Ньюкасл» возобновил переговоры о переходе футболиста, и на этот раз трансфер выглядит более реальным, сообщает L’Eco di Bergamo.

Контракт Сапаты заканчивается через два года. «Аталанта» хочет избавиться от футболиста и не прочь заработать на его переходе. Президент «Аталанты» Антонио Перкасси даст зеленый свет на продажу Сапаты, если «Ньюкасл» выложит 25 миллионов евро.

В прошедшем сезоне футболист провел в Серии А 24 матча, забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Аталанта Дуван Сапата Трансферы футбола - лето 2022
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