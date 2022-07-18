«Аталанта» готова продать Сапату «Ньюкаслу»

«Аталанта» готова продать своего звездного нападающего Дувана Сапату «Ньюкаслу».

«Сороки» уже пытались приобрести форварда в зимнее трансферное окно, но тогда переход не осуществился. На прошлой неделе «Ньюкасл» возобновил переговоры о переходе футболиста, и на этот раз трансфер выглядит более реальным, сообщает L’Eco di Bergamo.

Контракт Сапаты заканчивается через два года. «Аталанта» хочет избавиться от футболиста и не прочь заработать на его переходе. Президент «Аталанты» Антонио Перкасси даст зеленый свет на продажу Сапаты, если «Ньюкасл» выложит 25 миллионов евро.

В прошедшем сезоне футболист провел в Серии А 24 матча, забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи.