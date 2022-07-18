«Манчестер Сити» может получить 7 миллионов евро от трансфера Харрисона в «Ньюкасл»

«Манчестер Сити» получит 7 миллионов евро, если воспитанник клуба Джек Харрисон перейдёт из «Лидса» в «Ньюкасл». Об этом сообщает журналист Джек Гауган в своих социальных сетях.

Напомним, что Харрисон лишь прошлым летом перешёл в «Лидс» на постоянной основе. До этого англичанин трижды выступал за «павлинов» на правах сезонной аренды.

Тем не менее, спустя год после полноценного трансфера в команду из Йоркшира, англичанин может покинуть команду и перейти в другой клуб из Английской премьер-лиги. Речь идёт о «Ньюкасле», который в последние дни обозначил предметный интерес к футболисту.