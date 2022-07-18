«Челси» всё же продаст Брою, но клуб хочет включить опцию первоочередного выкупа

Нападающий «Челси» Армандо Броя покинет команду на полноценной основе. Журналист Фабрицио Романо сообщает, что руководство «синих» согласилось расстаться с форвардом.

Новым клубом албанца станет лондонский «Вест Хэм», который заплатит за форварда в районе 35 миллионов евро. При этом «Челси» сейчас работает над тем, чтобы включить в сделку право первоочередного выкупа и согласовать бонусы.

Броя в прошлом сезоне забил 6 голов на правах аренды за «Саутгемптон» в Английской премьер-лиге. Тем самым футболист сборной Албании заинтересовал множество европейских топ-клубов, включая «Наполи» и мюнхенскую «Баварию».