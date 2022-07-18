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«Манчестер Сити» вряд ли подпишет Кукурелью, но клуб нашёл альтернативный вариант

18 Июля 2022 • 12:38 Комментировать

«Манчестер Сити» нашёл альтернативный вариант Марку Кукурелье из «Брайтона», за которого «чайки» требуют около 60 миллионов евро. По информации немецкого издания Bild, «горожане» переключили внимание на левого защитника «Штуттгарта» Борну Сосу.

Немецкий клуб оценивает своего футболиста в размере 25 миллионов евро, что заметно упрощает сделку. Отметим, что защитник сборной Хорватии за два последних сезона в Бундеслиге отметился одним голом и 17 результативными передачами.

Соса также был связан с переходом в лондонский «Челси», где его хотел бы видеть главный тренер Томас Тухель.

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Евро-Футбол.Ру,
Штуттгарт Манчестер Сити Брайтон Марк Кукурелья Трансферы футбола - лето 2022 Борна Соса
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