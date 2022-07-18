Эдуар Менди: «Мане – это потеря для всей Премьер-лиги»

Голкипер «Челси» высказался по поводу трансфера нападающего Садио Мане из «Ливерпуля» в «Баварию».

«Я думаю, что это большая потеря для Премьер-лиги с точки зрения качества футбола и с точки зрения персоналии. Мы потеряли кого-то великого, и я надеюсь, что ему понравится Бундеслига», - сказал Менди в интервью Metro.

Мане решил сменить клуб этим летом, несмотря на то, что выиграл с «Ливерпулем» в прошлом сезоне два трофея и дошел до финала Лиги чемпионов.

«Когда вы теряете кого-то вроде Мане, это может иметь огромное влияние», - добавил Менди.

В прошедшем сезоне Мане провел в АПЛ 34 матча, забил 16 голов и отдал 2 результативные передачи.