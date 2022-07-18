Фабиньо: «Я долго уговаривал Мане остаться»

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо рассказал журналистам о том, как пытался удержать нападающего Садио Мане в команде.

«В конце сезона я много разговаривал с Садио. Он рассказал мне о ситуации, о том, что может уйти. Я всегда говорил ему: «Хватит, Садио, останься здесь. Ты можешь выиграть Премьер-лигу и Лигу чемпионов в «Ливерпуле», не уходи». Но я думаю, что он уже принял решение. Мы должны были уважать это», — сказал Фабиньо в интервью The Athletic.

В летнее межсезонье Мане перешел в мюнхенскую «Баварию».

«Садио — большая потеря. Он был одним из наших лучших игроков, но это то, что мы не можем изменить. Мы должны справиться с этим. Теперь другие игроки должны активизироваться и взять на себя большую ответственность», - добавил Фабиньо.

В прошедшем сезоне Мане провел в АПЛ 34 игры, забил 16 голов и отдал 2 результативные передачи.