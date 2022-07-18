«Вест Хэм» настаивает на полноценном трансфере Брои

Лондонский «Вест Хэм» настаивает на полноценном трансфере нападающего Армандо Брои из «Челси». Об это в своих социальных сетях сообщил журналист Фабрицио Романо.

«Челси» в данный момент опасается продавать Брою на постоянной основе, так как футболист прошёл впечатляющий прошлый сезон на правах аренды за «Саутгемптон». В клубе думают, что футболист может вырасти в одного из лучших форвардов АПЛ, но при этом в данный момент главный тренер Томас Тухель не считает, что Броя готов выступать в основе «Челси».

«Вест Хэм» уже согласовал с Броей условия личного контракта. Теперь «синим» предстоит решить, отпускать ли футболиста в стан «молотобойцев» на постоянной основе.