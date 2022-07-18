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Артета назвал негативным опыт участия «Арсенала» в съёмках сериала

18 Июля 2022 • 12:04 Комментировать

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился впечатлениями об участии команды в съемках сериала.

«Честно говоря, это было сложно, но, в то же время, это был невероятный опыт. Каждый болельщик теперь будет иметь возможность увидеть то, что на самом деле происходит в раздевалке», - сказал Артета в интервью журналистам.

«Канониры» весь прошлый сезон провели под наблюдением съемочной группы, которая готовила материал для сериала под названием «Все или ничего». Выпустить проект на экраны планируется 4 августа.

«На личном уровне, очевидно, это было действительно сложно, потому что ты находишься перед камерой 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Иногда об этом забываешь. Поэтому в этом документальном фильме, возможно, будет много неоднозначных моментов», - сказал Артета.

«Арсенал» закончил прошлый сезон на пятом месте. Клуб практически до последних туров боролся за попадание в Лигу чемпионов, но уступил путевку «Тоттенхэму».

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета
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