Шоу – о победе 4:0 над «Ливерпулем»: «Тренер сказал, что нам ещё есть над чем работать»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу вспомнил о победе 4:0 над «Ливерпулем». Напомним, что матч проходил неделю назад в Бангкоке в рамках предсезонной подготовки.

«Если вспомнить тот матч, можно подчеркнуть много позитивных моментов. Тем не менее, тренер сказал, что нам ещё есть над чем работать», – сказал Шоу в интервью официальному сайту «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что «красные дьяволы» чуть позже выиграли свой второй матч в рамках предсезонной подготовки, обыграв в Австралии местный «Мельбурн Виктори» с разгромным счётом 4:1.

На днях «Манчестер Юнайтед» оформил сразу два трансфера, подписав контракт с Лисандро Мартинесом и Кристианом Эриксеном.