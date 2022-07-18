Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Шоу – о победе 4:0 над «Ливерпулем»: «Тренер сказал, что нам ещё есть над чем работать»

18 Июля 2022 • 11:59 Комментировать

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу вспомнил о победе 4:0 над «Ливерпулем». Напомним, что матч проходил неделю назад в Бангкоке в рамках предсезонной подготовки.

«Если вспомнить тот матч, можно подчеркнуть много позитивных моментов. Тем не менее, тренер сказал, что нам ещё есть над чем работать», – сказал Шоу в интервью официальному сайту «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что «красные дьяволы» чуть позже выиграли свой второй матч в рамках предсезонной подготовки, обыграв в Австралии местный «Мельбурн Виктори» с разгромным счётом 4:1.

На днях «Манчестер Юнайтед» оформил сразу два трансфера, подписав контракт с Лисандро Мартинесом и Кристианом Эриксеном.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Юнайтед Люк Шоу Эрик тен Хаг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Июля
12:54 · Англия. Премьер-лига
«Аталанта» готова продать Сапату «Ньюкаслу»
12:51 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» может получить 7 миллионов евро от трансфера Харрисона в «Ньюкасл»
12:47 · Англия. Премьер-лига
«Челси» всё же продаст Брою, но клуб хочет включить опцию первоочередного выкупа
12:38 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» вряд ли подпишет Кукурелью, но клуб нашёл альтернативный вариант
12:38 · Англия. Премьер-лига
Эдуар Менди: «Мане – это потеря для всей Премьер-лиги»
12:25 · Англия. Премьер-лига
Фабиньо: «Я долго уговаривал Мане остаться»
12:16 · Англия. Премьер-лига
Далот: «Тен Хаг очень требователен»
12:05 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» настаивает на полноценном трансфере Брои
12:04 · Англия. Премьер-лига
Артета назвал негативным опыт участия «Арсенала» в съёмках сериала
11:59 · Англия. Премьер-лига
Шоу – о победе 4:0 над «Ливерпулем»: «Тренер сказал, что нам ещё есть над чем работать»
11:52 · Англия. Премьер-лига
«Челси» сделал предложение по Кимпембе
11:36 · Англия. Премьер-лига
Пулишич: «Готов к конкуренции со Стерлингом»
11:28 · Англия. Премьер-лига
Джо Гомес: «Польщён интересом «Реала», но отношусь к этому скептически»
11:21 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» отказался от идеи покупки Антони
11:12 · Англия. Премьер-лига
Тухель – о Галлахере: «Он сделал огромный шаг в своём развитии»
Все новости
Рекомендуем