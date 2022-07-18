«Челси» сделал предложение по Кимпембе

«Челси» обратился к «ПСЖ» с официальным предложением по трансферу защитника Преснела Кимпембе.

Лондонцы планируют потратить на игрока 45 миллионов евро, сообщает Daily Mail.

Защитник ранее работал с главным тренером «синих» Томасом Тухелем в «ПСЖ» и хорошо знаком с его методами. Кроме того, «Челси», после ухода Андреаса Кристенсена и Антонио Рюдигера, находится в поисках центрального защитника.

Ранее была информация, что лондонский клуб ведет переговоры с Жюлем Кунде из «Севильи», однако, как отмечают представители испанской команды, конкретных запросов пока не поступало.

В прошедшем сезоне Кимпембе провел в чемпионате Франции 30 матчей, в которых забил 1 гол.