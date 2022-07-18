Пулишич: «Готов к конкуренции со Стерлингом»

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич прокомментировал переход в стан «синих» Рахима Стерлинга.

«Самое прекрасное в таком клубе — это ежедневно бороться за место в составе. Нам всем нравится конкурировать друг с другом на тренировках, а возможность играть друг с другом — это еще один отличный бонус», - заявил Пулишич в интервью ESPN.

«Челси» этим летом приобрел из «Манчестер Сити» Стерлинга, что вызвало массу слухов об уходе из команды Пулишича.

«Это «Челси», это то, на что вы идете, когда подписываете контракт с клубом такого калибра. Трансфер Стерлинга никак не повлиял на мое желание остаться в команде», - сказал Пулишич.

В прошедшем сезоне Пулишич провел в АПЛ 22 матча, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.