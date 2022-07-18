Джо Гомес: «Польщён интересом «Реала», но отношусь к этому скептически»

Защитник «Ливерпуля» Джо Гомес прокомментировал информацию об интересе со стороны мадридского «Реала».

«Интерес со стороны клуба такого уровня льстит, но, пока нет конкретики, слухи остаются слухами. Пока с моими представителями никаких переговоров не происходило, я отношусь ко всему этому с долей скептицизма», - сказал Гомес в интервью Liverpool Echo.

В прошлом сезоне защитник не часто попадал в состав «Ливерпуля». На фоне этого появилась информация об интересе к игроку со стороны «Реала». Однако, футболист решил продлить соглашение с английским клубом.

В прошедшем сезоне защитник провел в АПЛ 8 матчей, отметившись одной результативной передачей.