Тухель – о Галлахере: «Он сделал огромный шаг в своём развитии»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал перспективы полузащитника Конора Галлахера на будущий сезон.

«Он тренируется на очень высоком уровне, и мы ясно видим, что отдать его в аренду в прошлом сезоне было правильным решением. Он сделал огромный шаг в своем развитии и стал игроком сборной Англии, и мы ясно видим это на тренировках», - сказал наставник «Челси».

Тухель отметил, что сейчас для игрока важно привыкнуть к принципам игры «Челси».

«Сейчас важно, чтобы он понимал, когда нужно двигаться, когда не нужно двигаться. Но его скорость работы выдающаяся, и это может быть большим преимуществом для нас», - отметил Тухель.

Прошлый сезон Галлахер провел на правах аренды в «Кристал Пэлас», сыграв в АПЛ 34 игры, забив 8 голов и отдав 3 результативные передачи.