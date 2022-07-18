Ло Чельсо может перейти в «Фиорентину»

Полузащитник «Тоттенхэма» Джовани Ло Чельсо может продолжить карьеру в «Фиорентине».

Итальянский клуб присматривался к футболисту в зимнее трансферное окно, но до оформления сделки дело не дошло, и Ло Чельсо отправился в аренду в «Вильярреал».

Теперь «Фиорентина» возобновила интерес к полузащитнику, сообщает Correire dello Sport. Однако, цена, которую запрашивает «Тоттенхэм» - 20 миллионов евро – является неподъемной для итальянцев.

Уточняется, что флорентийцы будут просить лондонцев о снижении суммы трансфера.

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Испании 16 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.