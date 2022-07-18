«Челси» уже готовится к уходу Алонсо и Аспиликуэты

Лондонский «Челси» рассматривает альтернативные варианты на замену Маркосу Алонсо и капитану Сесару Аспиликуэте, которые могут оказаться в каталонской «Барселоне».

Как сообщает журналист Низар Кинселла, в случае ухода Аспиликуэты и Алонсо «Челси» помимо Калиду Кулибали подпишет ещё двух центральных защитников и одного вингбека. Напомним, что клуб активно ведёт переговоры по трансферу Жюля Кунде из «Севильи» и Преснела Кимпембе из «ПСЖ». Что касается позиции латераля, «синие» рассматривают Максвелла Корне из «Бёрнли» и Жонатана Клосса из «Ланса».

Алонсо и Аспиликуэта уже сообщили руководству «Челси», что хотят покинуть клуб и перейти в «Барселону».