Нападающий «Ренна» Мартен Терье в летнее межсезонье может сменить чемпионат Франции на АПЛ.

Одной из главных целей в текущее летнее трансферное окно для «Лидса» является покупка нападающего. Сейчас в команде есть только Патрик Бэмфорд.

Англичане рассчитывали на переход Шарля де Кетелара из «Брюгге», но трансфер так пока и не осуществился. В качестве альтернативы «Лидс» начал переговоры с нападающим «Ренна» Терье, сообщает L’Equipe.

Уточняется, что «Ренн» планирует получить за форварда около 40 миллионов евро. Кроме того, игроком также интересуется «Вест Хэм».

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Франции 37 матчей, забил 21 гол и отдал 3 результативные передачи.