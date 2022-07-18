«Манчестер Сити» собирается активно заняться трансфером Кукурельи

«Манчестер Сити» намерен активно включиться в переговоры по переходу защитника «Брайтона» Марка Кукурельи.

В скором будущем «горожан» может покинуть Александр Зинченко, которым интересуется «Арсенал». Одним из кандидатов на его замену является Кукурелья.

До сих пор камнем преткновения в трансфере защитника являлась его цена. «Брайтон» рассчитывает получить за 23-летнего футболиста около 60 миллионов евро, а «Сити» стремится снизить цену.

Так как переход Зинченко в «Арсенал» становится все реальней, в скором времени «Сити» собираются вплотную заняться переговорами по Кукурелье, сообщает The Sun,.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 35 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.