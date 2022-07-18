«Эвертон» и «Вест Хэм» включились в борьбу за де Томаса

Нападающий «Эспаньола» Рауль де Томас следующий сезон может начать в АПЛ. Игроком интересуются сразу несколько клубов из Англии.

Ранее было объявлено, что форвард является трансферной целью для «Ньюкасла» и «Арсенала». По последней информации, в борьбу за футболиста собираются включиться «Эвертон» и «Вест Хэм», сообщает Fichajes.

«Эвертон» находится в поисках форварда, который сможет заменить Ришарлисона, перешедшего в «Тоттенхэм».

«Вест Хэм», в свою очередь, ищет игрока, способного составить конкуренцию Майклу Антонио.

В прошедшем сезоне де Томас провел в чемпионате Испании 34 игры, забил 17 голов и отдал 3 результативные передачи.