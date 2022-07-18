«Челси» может отдать Кепу в аренду итальянскому топ-клубу

Испанский вратарь Кепа Аррисабалага, являющийся игроком лондонского «Челси», может перебраться в другой чемпионат этим летом. Как информирует Corrierre dello Sport, у игрока есть вариант трудоустройства в Серии А.

Претендентом на Аррисабалагу считается «Наполи». Неаполитанцы хотят оформить аренду вратаря до завершения сезона-2021/2022. Инициатором приглашения нового голкипера является наставник команды Лучано Спаллетти.

Напомним, что «пенсионеры» приобрели Кепу в 2020 году за 80 миллионов евро. В прошлом сезоне чемпионата Англии 27-летний испанец провел всего четыре встречи, в которых пропустил два мяча.