Романо: «Сака ведёт переговоры с «Арсеналом» о новом контракте»

Эксперт по трансферному рынку Фабрицио Романо прояснил ситуацию с будущим полузащитника «Арсенала» Букайо Сака.

«Переговоры между «Арсеналом» и агентами Букайо Сака ведутся с февраля. «Арсенал» считает Сака ключевым игроком и продление контракта с футболистом – это приоритет для команды», - заявил Романо.

Также он отметил, что несмотря на то, что футболистом интересуются несколько топ-клубов АПЛ, сейчас и для «Арсенала», и для Сака выгодно продолжить сотрудничество.

«По моему мнению, с годами его стоимость может превысить 100 миллионов евро: помните, что Сака всего 20 лет!» - сказал Романо.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 38 матчей, забил 11 голов и отдал 7 результативных передач.