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Романо: «Сака ведёт переговоры с «Арсеналом» о новом контракте»

18 Июля 2022 • 10:04 Комментировать

Эксперт по трансферному рынку Фабрицио Романо прояснил ситуацию с будущим полузащитника «Арсенала» Букайо Сака.

«Переговоры между «Арсеналом» и агентами Букайо Сака ведутся с февраля. «Арсенал» считает Сака ключевым игроком и продление контракта с футболистом – это приоритет для команды», - заявил Романо.

Также он отметил, что несмотря на то, что футболистом интересуются несколько топ-клубов АПЛ, сейчас и для «Арсенала», и для Сака выгодно продолжить сотрудничество.

«По моему мнению, с годами его стоимость может превысить 100 миллионов евро: помните, что Сака всего 20 лет!» - сказал Романо.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 38 матчей, забил 11 голов и отдал 7 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Букайо Сака Фабрицио Романо
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