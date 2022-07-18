Кулибали может взять 26-й номер в «Челси», последним его носил Терри

Новичок «Челси» Калиду Кулибали может взять в новом клубе 26-й номер, который до сих пор остаётся свободным после ухода капитана Джона Терри в мае 2017 года. Напомним, что этот номер сенегалец также носил в «Наполи».

В «Челси» задумывались над тем, чтобы вывести из оборота 26-й номер, но руководство всё же не стало этого делать. Новость о том, что Кулибали возьмёт этот номер косвенно подтвердил сам Терри. Англичанин в социальных сетях пожелал сенегальцу удачи, добавив в свой пост эмодзи «26».

Другой новичок клуба Рахим Стерлинг пока не определился с новым игровым номером. В «Манчестер Сити» англичанин носил футболку с цифрой 7, которая в «Челси» занят Нголо Канте.