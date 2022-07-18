«Бёрнли» отказал «Эвертону» в аренде Корне

«Эвертон» потерпел неудачу в попытке приобрести полузащитника «Бернли» Максвелла Корне.

25-летний футболист перешел в «Бернли» в прошлом сезоне и стал одним из основных игроков команды. Тем не менее, это не помогло клубу сохранить прописку в высшем дивизионе чемпионата Англии. Корне попал в сферу интересов нескольких клубов АПЛ, например, «Эвертона» и «Челси». Однако, последнее предложение ливерпульского клуба по аренде Корне потерпело неудачу, сообщает The Sun.

«Бернли» согласен исключительно на продажу игрока за 20 миллионов евро.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 26 матчей, забил 9 голов и отдал 1 результативную передачу.