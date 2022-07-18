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Броя, скорее всего, уйдёт в аренду в другой лондонский клуб

18 Июля 2022 • 09:31 Комментировать

Нападающий «Челси» Армандо Броя в очередной раз уйдёт в аренду. По информации от Daily Mail, албанский форвард отправится в лондонский «Вест Хэм», для которого он является главной трансферной целью на усиление передней линии.

Напомним, что сам Броя был бы не против покинуть «Челси» на постоянной основе, но клуб не хочет его отпускать, чтобы потом не пожалеть о своём решении. Два предыдущих сезона Броя тоже провёл в аренде – сперва албанец защищал цвета нидерландского «Витесса», а затем выступал за «Саутгемптон», в составе которого забил 6 голов в Английской премьер-лиге.

Будущее Брои должно проясниться на этой неделе. «Вест Хэм» уже почти согласовал с игроком условия контракта.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Вест Хэм Трансферы футбола - лето 2022 Армандо Броя
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